Оператор Wi-Fi в метро даст доступ в интернет без рекламы из-за спама

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания "МаксимаТелеком", оператор сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы, в качестве компенсации за рассылку push-уведомлений в его приложении предоставит пользователям бесплатный доступ к интернету без рекламы, сообщили Риа Новости в компании.
Ранее в среду приложение MT_FREE рассылало пользователям спам-сообщения. В "МаксимаТелеком" заявляли, что взлома приложения не было, компания разбирается в причинах произошедшего.
"В качестве компенсации за возможные неудобства компания предложила пользователям бесплатный доступ к сети MT_FREE без рекламы и авторизации по специальному промокоду. Активировать пробный премиум-пакет на три дня можно до 21 сентября", - сказали в компании.