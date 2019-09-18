Оператор Wi-Fi в метро даст доступ в интернет без рекламы из-за спама

Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро. Архивное фото

Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания "МаксимаТелеком", оператор сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы, в качестве компенсации за рассылку push-уведомлений в его приложении предоставит пользователям бесплатный доступ к интернету без рекламы, сообщили Риа Новости в компании.

Ранее в среду приложение MT_FREE рассылало пользователям спам-сообщения. В "МаксимаТелеком" заявляли, что взлома приложения не было, компания разбирается в причинах произошедшего.