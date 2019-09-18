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РИА Новости

Оператор Wi-Fi в метро даст доступ в интернет без рекламы из-за спама

22:44 18.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНаклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро
Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро
© РИА Новости / Александр Вильф
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Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания "МаксимаТелеком", оператор сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы, в качестве компенсации за рассылку push-уведомлений в его приложении предоставит пользователям бесплатный доступ к интернету без рекламы, сообщили Риа Новости в компании.
Ранее в среду приложение MT_FREE рассылало пользователям спам-сообщения. В "МаксимаТелеком" заявляли, что взлома приложения не было, компания разбирается в причинах произошедшего.
"В качестве компенсации за возможные неудобства компания предложила пользователям бесплатный доступ к сети MT_FREE без рекламы и авторизации по специальному промокоду. Активировать пробный премиум-пакет на три дня можно до 21 сентября", - сказали в компании.
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