Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T22:41Z
https://ria.ru/20190918/1558829739.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151089/62/1510896285_0:220:2401:1570_1036x0_80_0_0_e702c41b30fbeaf835939ad5afd605ad.jpg
РИА Новости

Пауэлл в ответ на критику напомнил Трампу о независимости центробанка

22:41 18.09.2019
593
© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Председатель ФРС США Джером Пауэлл в ответ на новую критику со стороны президента Дональда Трампа напомнил о независимости американского центробанка.
На пресс-конференции Пауэлл в ответ на вопрос о критике Трампа отказался комментировать заявления "избранных чиновников".
Российские рубли
17 сентября, 19:09РИА Новости
Эксперты рассказали, как решение ФРС скажется на российских акциях и рубле
"Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом. Уверяю вас, что мы с моими коллегами продолжим проводить монетарную политику, не обращая внимания на политические соображения", - сказал Пауэлл.
Трамп ранее заявил, что ФРС "снова провалилась" с сегодняшним решением о небольшом снижении ставки. По утверждению Трампа, у Пауэлла нет "ни смелости, ни чувства реальности, ни видения ситуации".
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 17-18 сентября снизила в среду базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Герб Федеральной резервной системы США
6 сентября, 20:34РИА Новости
Глава ФРС рассказал о требованиях к криптовалюте Facebook
Трамп не раз критиковал Пауэлла и намекал, что может уволить главу ФРС, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у президента такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Ранее Трамп призывал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".
531002
Обсудить 0
Джером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп осудил главу ФРС за недостаточное понижение ставки
РИА
Новости
Главное здание ФРС США
Глава ФРС заявил об отсутствии внутренних угроз в экономике США
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Трамп назвал отличным решение ФРС снизить базовую процентную ставку
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Лента
новостей
Герб Федеральной резервной системы США
ФРС США cнизила базовую ставку
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал войну с Ираном "крайним вариантом"
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
"Булгартрансгаз" и Arkad подписали договор о продолжении "Турецкого потока"
Газопровод Opal
Аналитик прокомментировал ситуацию с газопроводом Opal
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Тегеран отреагировал на обвинения Эр-Рияда в атаке на нефтяные объекты
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал претензии Эстонии к России об "оккупации" ничтожными
Российские рубли
Эксперты рассказали, как решение ФРС скажется на российских акциях и рубле
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
В Пулково впервые приземлился Airbus А350
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
04:23Задержанные суда КНДР приведут в приморскую Находку не раньше пятницы
04:05Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим, пишут СМИ
Лента новостейМолния