Пауэлл в ответ на критику напомнил Трампу о независимости центробанка

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Председатель ФРС США Джером Пауэлл в ответ на новую критику со стороны президента Дональда Трампа напомнил о независимости американского центробанка.

На пресс-конференции Пауэлл в ответ на вопрос о критике Трампа отказался комментировать заявления "избранных чиновников".

"Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом. Уверяю вас, что мы с моими коллегами продолжим проводить монетарную политику, не обращая внимания на политические соображения", - сказал Пауэлл.

Трамп ранее заявил, что ФРС "снова провалилась" с сегодняшним решением о небольшом снижении ставки. По утверждению Трампа, у Пауэлла нет "ни смелости, ни чувства реальности, ни видения ситуации".

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 17-18 сентября снизила в среду базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.