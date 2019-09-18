Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источники сообщила, что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Разин отметил, что о состоянии Заворотнюк ему сообщил источник, "который приближен к лечению" артистки.

"Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо. Но, в любом случае, я желаю выздоровления Насте и сил ее семье", - заявил он.

При этом два дня назад Разин рассказывал, что семья Заворотнюк просила его не комментировать состояния здоровья актрисы.

В конце августа появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник информации, Разин сообщил, что у нее диагностировали рак мозга четвертой стадии.