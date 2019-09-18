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РИА Новости
Культура

Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк

22:00 18.09.2019 (обновлено: 22:02 18.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось.
Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источники сообщила, что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Однако официального подтверждения этой информации нет.
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Разин отметил, что о состоянии Заворотнюк ему сообщил источник, "который приближен к лечению" артистки.
"Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо. Но, в любом случае, я желаю выздоровления Насте и сил ее семье", - заявил он.
При этом два дня назад Разин рассказывал, что семья Заворотнюк просила его не комментировать состояния здоровья актрисы.
В конце августа появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник информации, Разин сообщил, что у нее диагностировали рак мозга четвертой стадии.
На прошлой неделе "Пятый канал" сообщил, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие артистки косвенно подтверждают, что она госпитализирована, но представители актрисы не комментируют эти сообщения.
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