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РИА Новости
Воронежская область

Воронежская область вложит 4 млрд руб в производство семян гибридов свеклы

21:35 18.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая свеклы
Уборка урожая свеклы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка урожая свеклы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Свыше 4 миллиардов рублей планируется вложить с 2019 по 2025 годы в производство семян гибридов свеклы в Воронежской области, которое позволит региону полностью уйти от импортозависимости в этой сфере, сообщает в среду облправительство.
Участие Воронежской области в федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы обсуждалось 18 сентября на выездном заседании правительства региона, которое провел в Воробьевском районе губернатор Александр Гусев. Как рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, сегодня в семеноводстве сахарной свеклы в регионе доля импортных семян в посеве составляет 99%. Значительная импортозависимость прослеживается по картофелю – 95% и по подсолнечнику – 92%.
"Прежде всего, это связано с тем, что урожайность отечественных сортов и гибридов ниже зарубежных. Иностранные фирмы ведут достаточно активную маркетинговую политику, а со стороны отечественных научных учреждений и семеноводческих хозяйств такой активности нет", - сказал Логвинов.
Для поэтапного снижения зависимости российского агропромышленного комплекса от импортных селекционных и генетических компонентов планируют реализовать 15 подпрограмм. Из них сегодня разработаны и утверждены две, по наиболее импортозависимым направлениям – развитие селекции и семеноводства картофеля и сахарной свеклы. Имея на своей территории НИИ имени Мазлумова, семенной завод "Бетагран-Рамонь", сеть сахарных заводов, Воронежская область приняла участие в реализации соответствующей подпрограммы.
По итогам конкурсного отбора, проведенного минсельхозом России в феврале текущего года, воронежская компания "СоюзСемСвекла" с комплексным научно-техническим проектом "Создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и организация системы их семеноводства" стала участником подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы в Российской Федерации". Основная цель проекта - создание и внедрение в производство высококачественных конкурентоспособных отечественных гибридов сахарной свеклы.
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"В течение 2019-2025 годов компания намерена создать 20 новых высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы, а также довести объем производства семян гибридов свеклы минимум до 252 тысяч посевных единиц в год. Это составит 100% потребности Воронежской области и не менее 20% от общей потребности страны. Объем финансировании проекта составит 4,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил значимость работы по возрождению отечественной селекции.
"Тема, безусловно, важная, влияющая на продовольственную безопасность страны. Завод, который построен в Рамонском районе, способен успешно выполнить работу. Теперь важно испытать полученные гибриды и отобрать лучшие", - сказал Гусев.
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