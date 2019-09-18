В Калининградской области объяснили рост зарплат чиновников

"Фактический рост окладов в правительстве области с 1 октября 2019 года составит 6%. Изменения, вносимые в областной закон №86, лишь закрепляют фактическое состояние. Информация, которую приводят ряд СМИ об увеличении отдельных окладов на 22%, не корректна, так как они сравнивают суммы 2019 года с размерами оклада до индексаций на период 2006 года", - сообщили в правительстве.

В пресс-службе отметили, что закон "О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области" был издан в 2006 году и с тех пор не менялся. Всего же, пояснили в правительстве, индексация осуществлялась в соответствии с законом об областном бюджете четыре раза в 2014 году на 3%, в 2017 году на 3%, в 2018 году – на 4% и в 2019 году на 4%.