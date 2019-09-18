ФРС США cнизила базовую ставку

МОСКВА, 18 сен — РИА РИА Новости. Федеральная резервная система США второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 пунктов.
Ставку уменьшили с уровня 2-2,25% до 1,75-2% годовых. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Как рассказали в ФРС, снижение ставки связано с влиянием международной обстановки на прогнозы по экономике и слабой инфляцией.
В июле ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку на 25 пунктов. Многие годы Федеральная резервная система сохраняла или повышала ставку.
Вслед за этим решением рубль усилил колебания к доллару и продолжает расти к евро.