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РИА Новости

ФРС США cнизила базовую ставку

21:05 18.09.2019 (обновлено: 23:06 18.09.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА РИА Новости. Федеральная резервная система США второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 пунктов.
Ставку уменьшили с уровня 2-2,25% до 1,75-2% годовых. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Как рассказали в ФРС, снижение ставки связано с влиянием международной обстановки на прогнозы по экономике и слабой инфляцией.
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17 сентября, 19:09РИА Новости
Эксперты рассказали, как решение ФРС скажется на российских акциях и рубле
В июле ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку на 25 пунктов. Многие годы Федеральная резервная система сохраняла или повышала ставку.
Вслед за этим решением рубль усилил колебания к доллару и продолжает расти к евро.
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