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РИА Новости

В Крыму на ограниченной территории ввели карантин после нападения волка

20:47 18.09.2019 (обновлено: 22:36 18.09.2019)
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© Fotolia / natureguyВолк
Волк
© Fotolia / natureguy
Волк. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел карантин из-за нападения бешеного волка на жителей Симферопольского района республики, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Ранее региональное МЧС сообщило о нападении волков в Симферопольском районе Крыма, пострадали три человека, их госпитализировали. В свою очередь руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Капитонов сообщил, что на людей напал один волк, который был болен бешенством.
Бешенство
1 августа, 16:30РИА Новости
Роспотребнадзор отметил ухудшение ситуации с заражением бешенством
"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству волка на ограниченной территории – месте отстрела волка, расположенном ориентировочно в 1,08 километра севернее села Привольное Симферопольского района", - говорится в указе.
Карантин установлен на два месяца при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий
"Неблагополучным пунктом считать часть территории радиусом 1,5 километра от эпизоотического очага, включая село Привольное Симферопольского района", - говорится в документе.
При этом на период карантина на указанной территории введен запрет на торговлю и вывоз домашних животных.
Собака на поводке
5 сентября, 18:44РИА Новости
В одном из поселений Новой Москвы объявили карантин по бешенству
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Сергей АксеновСимферопольКрымПроисшествия
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