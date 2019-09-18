В Крыму на ограниченной территории ввели карантин после нападения волка

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел карантин из-за нападения бешеного волка на жителей Симферопольского района республики, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте крымского правительства.

Ранее региональное МЧС сообщило о нападении волков в Симферопольском районе Крыма, пострадали три человека, их госпитализировали. В свою очередь руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Капитонов сообщил, что на людей напал один волк, который был болен бешенством.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству волка на ограниченной территории – месте отстрела волка, расположенном ориентировочно в 1,08 километра севернее села Привольное Симферопольского района", - говорится в указе.

Карантин установлен на два месяца при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий

"Неблагополучным пунктом считать часть территории радиусом 1,5 километра от эпизоотического очага, включая село Привольное Симферопольского района", - говорится в документе.