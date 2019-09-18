"От лукавого": Порошенко объяснил отказ Украины от "формулы Штайнмайера"

Теряет смысл. Киев поставил под угрозу срыва саммит "нормандской четверки" Украинские представители отказались подписать "формулу Штайнмайера" на переговорах контактной группы в Минске, в то же время глава МИД Украины дал свое согласие на подписание. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.