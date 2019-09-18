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РИА Новости

"От лукавого": Порошенко объяснил отказ Украины от "формулы Штайнмайера"

20:40 18.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что киевские власти никогда не поддерживали "формулу Штайнмайера".
Ранее полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев отказался подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. В свою очередь, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера"
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Теряет смысл. Киев поставил под угрозу срыва саммит "нормандской четверки"Украинские представители отказались подписать "формулу Штайнмайера" на переговорах контактной группы в Минске, в то же время глава МИД Украины дал свое согласие на подписание. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.
"Никогда Украина не соглашалась с "формулой Штайнмайера". Штайнмайер предложил, чтобы сразу после проведения выборов вступил в силу закон об особом режиме местного самоуправления. Ни слова больше. Все остальное – от лукавого", - написал депутат Верховной рады в Twitter.
Он добавил, что документ в нынешнем виде представляет собой "российскую интерпретацию" предложения Штайнмайера.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРВадим ПристайкоОБСЕФранк-Вальтер ШтайнмайерПетр ПорошенкоБорис ГрызловРоссияУкраинаВ мире
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