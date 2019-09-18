Угрожавшему взорвать мост в Киеве грозит пожизненное заключение

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Мужчине, угрожавшему взорвать мост "Метро" в Киеве, грозит пожизненный срок, заявил в среду глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

"Сейчас возбужденно уголовное производство по статье "подготовка террористического акта". В зависимости от последствий (ему грозит – ред.) до пожизненного заключения", - сказал Крищенко.

По его словам, мужчина во время переговоров показался нетрезвым.

"Визуально и по разговору он был, исходя из моего опыта, на мой взгляд, под действием чего-то, что-то употреблял. Мы проведем экспертизы и возьмем у него анализы", - добавил Кришенко.

Он отметил, что сотрудники спецподразделения не открывали огонь по подозреваемому.

На данный момент автомобиль мужчины осматривают взрывотехники.

Крищенко подтвердил, что подозреваемый является уроженцем Симферополя, комментировать информацию о том, что мужчина служил в украинских вооруженных силах в зоне проведения военной операции в Донбассе, он отказался.

По словам начальника полиции Киева, в спецоперации, которая длилась около четырех часов, принимали участие более 300 сотрудников спецподразделений, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.