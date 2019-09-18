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РИА Новости

Угрожавшему взорвать мост в Киеве грозит пожизненное заключение

20:37 18.09.2019
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© Фото : RuptlyОбстановка у метромоста в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
© Фото : Ruptly
Обстановка у метромоста в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Мужчине, угрожавшему взорвать мост "Метро" в Киеве, грозит пожизненный срок, заявил в среду глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.
"Сейчас возбужденно уголовное производство по статье "подготовка террористического акта". В зависимости от последствий (ему грозит – ред.) до пожизненного заключения", - сказал Крищенко.
Обстановка у метромоста в Киеве
Вчера, 19:44РИА Новости
СМИ раскрыли личность мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
По его словам, мужчина во время переговоров показался нетрезвым.
"Визуально и по разговору он был, исходя из моего опыта, на мой взгляд, под действием чего-то, что-то употреблял. Мы проведем экспертизы и возьмем у него анализы", - добавил Кришенко.
Он отметил, что сотрудники спецподразделения не открывали огонь по подозреваемому.
На данный момент автомобиль мужчины осматривают взрывотехники.
Крищенко подтвердил, что подозреваемый является уроженцем Симферополя, комментировать информацию о том, что мужчина служил в украинских вооруженных силах в зоне проведения военной операции в Донбассе, он отказался.
Обстановка у метромоста в Киеве
Вчера, 20:18РИА Новости
Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина не выдвигал требований
По словам начальника полиции Киева, в спецоперации, которая длилась около четырех часов, принимали участие более 300 сотрудников спецподразделений, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, служил в вооружённых силах Украины в Донбассе, но был приговорен судом к гауптвахте за самоволку.
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Угроза взрыва моста в КиевеКиевУкраинаВ мире
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