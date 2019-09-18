Эксперты ООН отправились в Саудовскую Аравию

"Действительно в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН с четким мандатом для этой цели эксперты ООН уже отправились в Саудовскую Аравию. Они будут проводить работу в соответствии с мандатом, который им предоставил СБ ООН. Это не в первый раз, как вы знаете. Это то, что четко определено мандатом СБ ООН", - сказал Гутерреш.