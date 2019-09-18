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РИА Новости

Эксперты ООН отправились в Саудовскую Аравию

20:25 18.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 18 сен - РИА Новости. Эксперт ООН отправились в Саудовскую Аравию, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
Ранее СМИ сообщили, что ООН направила своих экспертов в Саудовскую Аравию для проведения расследования недавних атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.
"Действительно в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН с четким мандатом для этой цели эксперты ООН уже отправились в Саудовскую Аравию. Они будут проводить работу в соответствии с мандатом, который им предоставил СБ ООН. Это не в первый раз, как вы знаете. Это то, что четко определено мандатом СБ ООН", - сказал Гутерреш.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииАнтониу ГутеррешСаудовская АравияООНИранСШАВ мире
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