Тегеран отреагировал на обвинения Эр-Рияда в атаке на нефтяные объекты

Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Советник президента Ирана Хесамодиен Ашна назвал обвинения со стороны Саудовской Аравии в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco катастрофой для королевства.

Ранее представитель саудовского Минобороны Турки аль-Малики продемонстрировал обломки ракет, которые иранские военные якобы использовали для нападения на месторождения. В свою очередь, хуситы вновь взяли на себя ответственность за нападение и рассказали, что осуществили атаку при помощи беспилотников нового типа. По словам представителя вооруженных сил мятежников, дроны, несущие четыре боезаряда, были запущены с трех разных позиций.

"Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить", — написал Ашна в Twitter.

Нападение на объекты

В субботу несколько заводов нефтегазовой компании Saudi Aramco подверглись нападению беспилотников и ракетному обстрелу. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе коалиции арабских государств. Несмотря на это, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран.