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РИА Новости

Тегеран отреагировал на обвинения Эр-Рияда в атаке на нефтяные объекты

20:15 18.09.2019 (обновлено: 21:06 18.09.2019)
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© REUTERS / Houthi Media OfficeРакеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
© REUTERS / Houthi Media Office
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Советник президента Ирана Хесамодиен Ашна назвал обвинения со стороны Саудовской Аравии в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco катастрофой для королевства.
Ранее представитель саудовского Минобороны Турки аль-Малики продемонстрировал обломки ракет, которые иранские военные якобы использовали для нападения на месторождения. В свою очередь, хуситы вновь взяли на себя ответственность за нападение и рассказали, что осуществили атаку при помощи беспилотников нового типа. По словам представителя вооруженных сил мятежников, дроны, несущие четыре боезаряда, были запущены с трех разных позиций.
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"Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить", — написал Ашна в Twitter.

Нападение на объекты

В субботу несколько заводов нефтегазовой компании Saudi Aramco подверглись нападению беспилотников и ракетному обстрелу. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе коалиции арабских государств. Несмотря на это, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран.
В Тегеране эти обвинения назвали ложью. Официальный представитель правительства Исламской Республики подчеркнул, что случившееся наносит вред всему региону и не входит в интересы Ирана. Помимо этого, в Тегеране отметили, что обвинения Вашингтона уже стали традицией и не вызывают удивления.
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