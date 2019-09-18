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РИА Новости

Владимир Машков: ранняя реализация таланта необходима для артиста

20:12 18.09.2019 (обновлено: 20:18 18.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Московской театральной школе имени Олега Табакова с воодушевлением приняли решение ввести специальную систему обучения для будущих актеров, рассказал Владимир Машков, художественный руководитель Театра Табакова.
Сейчас новый учебный курс активно разрабатывается: объединяются программы высшего и среднего общего образования. В результате выпускники колледжа будут получать диплом о высшем образовании, отметил он.
По словам Владимира Машкова, в учебную программу колледжа уже ввели новые предметы, помогающие развить интеллектуальные и эмоциональные способности будущих актеров.
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Вчера, 14:06РИА Новости
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Особенность этого учебного заведения в том, что он совмещен с театром и опыт и знания юным артистам передают профессиональные актеры. Студенты в процессе обучения уже заняты в постановках на сцене.
"Окончившие нашу школу ребята уже готовы к серьезным ролям в театре и кино, но вынуждены поступать в вузы и фактически заново учиться, что в некоторых случаях может приводить и к профессиональной деформации", – подчеркнул Владимир Машков.
Актер должен как можно раньше выходить на сцену, съемочную площадку – молодым, полным энергии, знаний. Ранняя реализация таланта необходима для дальнейшей эволюции артиста, заключил Владимир Машков.
Провести эксперимент по введению специальной учебной программы на базе Московской театральной школы имени Олега Табакова поручил президент РФ Владимир Путин. Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Собянин.
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