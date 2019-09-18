Владимир Машков: ранняя реализация таланта необходима для артиста

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Московской театральной школе имени Олега Табакова с воодушевлением приняли решение ввести специальную систему обучения для будущих актеров, рассказал Владимир Машков, художественный руководитель Театра Табакова.

Сейчас новый учебный курс активно разрабатывается: объединяются программы высшего и среднего общего образования. В результате выпускники колледжа будут получать диплом о высшем образовании, отметил он.

По словам Владимира Машкова, в учебную программу колледжа уже ввели новые предметы, помогающие развить интеллектуальные и эмоциональные способности будущих актеров.

Особенность этого учебного заведения в том, что он совмещен с театром и опыт и знания юным артистам передают профессиональные актеры. Студенты в процессе обучения уже заняты в постановках на сцене.

"Окончившие нашу школу ребята уже готовы к серьезным ролям в театре и кино, но вынуждены поступать в вузы и фактически заново учиться, что в некоторых случаях может приводить и к профессиональной деформации", – подчеркнул Владимир Машков.

Актер должен как можно раньше выходить на сцену, съемочную площадку – молодым, полным энергии, знаний. Ранняя реализация таланта необходима для дальнейшей эволюции артиста, заключил Владимир Машков.