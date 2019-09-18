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РИА Новости

В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

20:05 18.09.2019 (обновлено: 20:13 18.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российских политиков рассмешила стратегия украинского генерала по "возвращению" Крыма.
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".

"По идеологическим соображениям"

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Крым стал российским регионом "исходя из своих моральных, культурных и других убеждений".
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"Возвращение было связано с идеологическими соображениями. Мы ментально, культурно и исторически привязаны к России", — цитирует его телеканал RT.
Также политик напомнил, что присоединение к России поддержали практически все крымчане. Гемпель выразил уверенность, что в случае проведения повторного референдума они проголосовали бы так же.

"Нелепица и несуразность"

Стратегия Маломужа удивила депутата Госдумы Руслана Бальбека.

"Такое ощущение, что экс главный разведчик Украины забыл про российский статус Крыма и строит планы на полуостров, будто это его личная дача...", - возмутился он в комментарии RT.

Бальбек предположил, что украинский генерал решил начать карьеру писателя-фантаста.
"Всех этих "возвращателей" Крыма в итоге объединяет одно — нелепица и несуразность, дезориентация в международной обстановке и слепая вера в западную помощь", — заключил он.

"Киевские фантазии"

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков назвал идею Маломужа фантазией и фантомной болью.
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Он отметил, что "украинский Крым" безвозвратно ушел в прошлое и "прочно перешел в разряд легенд и мифов" Киева.
"Не будет ни "свободных зон", ни "ментальных сопряжений", - написал Пушков в твиттере.
Крым вернулся в состав России в результате референдума после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда более 95 процентов жителей полуострова поддержали идею о воссоединении. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом. Президент Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
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КрымРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Мне интересно . когда 6 лет подряд перестанут мусолить проблемы Украины на российском телевидении . При том , что своих проблем выше горла !!!! Вот к примеру в России лекарства сильно подорожают- это ли не проблема ???? дурят народ проблемами другой страны осознанно!!!
18 сентября, 22:33
koljasfilms
32000021
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