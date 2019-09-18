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РИА Новости

В ДНР прокомментировали заявление Киева о размещении миротворцев в Донбассе

20:03 18.09.2019 (обновлено: 21:46 18.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Заявление представителей Киева о возможном размещении миротворцев в Донбассе является провокацией и попыткой сорвать выполнение минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию ситуации в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе минских соглашений.
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"Это заявление является провокацией и попыткой срыва выполнения минских соглашений. Надежда на выполнение Украиной взятых на себя обязательств возникла после обмена, который состоялся 7 сентября. Однако сегодняшние переговоры в Минске показали, что делегация Украины продолжает действовать в худших своих традициях", - сказал РИА Новости Бердичевский.
Он напомнил, что представители Киева отказались согласовывать "формулу Штайнмайера", прописывающую порядок предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того, на встрече в Минске в среду не удалось договориться об отводе сил в районе Петровского и Золотого.
"Насколько мне известно, именно подписание "формулы Штайнмайера", утверждённой всеми советниками и спущенной в минскую контактную группу, вместе с разведением сил в Петровском и Золотом было условием будущего саммита. Нет подписания "формулы Штайнмайера" – не будет и саммита. И теперь, когда встреча в "нормандском формате" находится под угрозой срыва, Киев начинает свою песню про миротворцев", - отметил Бердический.
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По его мнению, "все действия Украины по-прежнему направлены на саботаж минских договоренностей".
"Но самое интересное то, что помощник нового президента Украины Андрей Ермак как один из советников "нормандской четвёрки" согласовал подписание и текст этой самой формулы. Его подпись и подписи других советников есть под письмом, которое отправлено (спецпредставителю ОБСЕ) Мартину Сайдику ", - отметил Бердичевский.
По его мнению, это ставит под угрозу срыва встречу "нормандской четверки".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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