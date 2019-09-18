В ДНР прокомментировали заявление Киева о размещении миротворцев в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Заявление представителей Киева о возможном размещении миротворцев в Донбассе является провокацией и попыткой сорвать выполнение минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию ситуации в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе минских соглашений.

"Это заявление является провокацией и попыткой срыва выполнения минских соглашений. Надежда на выполнение Украиной взятых на себя обязательств возникла после обмена, который состоялся 7 сентября. Однако сегодняшние переговоры в Минске показали, что делегация Украины продолжает действовать в худших своих традициях", - сказал РИА Новости Бердичевский.

Он напомнил, что представители Киева отказались согласовывать "формулу Штайнмайера", прописывающую порядок предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того, на встрече в Минске в среду не удалось договориться об отводе сил в районе Петровского и Золотого.

"Насколько мне известно, именно подписание "формулы Штайнмайера", утверждённой всеми советниками и спущенной в минскую контактную группу, вместе с разведением сил в Петровском и Золотом было условием будущего саммита. Нет подписания "формулы Штайнмайера" – не будет и саммита. И теперь, когда встреча в "нормандском формате" находится под угрозой срыва, Киев начинает свою песню про миротворцев", - отметил Бердический.

По его мнению, "все действия Украины по-прежнему направлены на саботаж минских договоренностей".

"Но самое интересное то, что помощник нового президента Украины Андрей Ермак как один из советников "нормандской четвёрки" согласовал подписание и текст этой самой формулы. Его подпись и подписи других советников есть под письмом, которое отправлено (спецпредставителю ОБСЕ) Мартину Сайдику ", - отметил Бердичевский.

По его мнению, это ставит под угрозу срыва встречу "нормандской четверки".