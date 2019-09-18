В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"В общежитии в городе Златоуст вечером в среду произошел хлопок предмета, похожего на гранату. По предварительным данным, произошел бытовой конфликт между посетителем и жильцами комнаты. В результате посетитель получил травмы, несовместимые с жизнью, жильцы комнаты пострадали", - сказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что травмы получили четыре человека – двое мужчин и две женщины.