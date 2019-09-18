"Формула Штайнмайера" вытекает из минских соглашений, заявили в ОБСЕ

МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что хотя "формула Штайнмайера" не является частью минских соглашений по урегулированию в Донбассе, она логично "вытекает из них".
"Формула Штайнмайера" как таковая не является частью минских соглашений, но она вытекает из минских соглашений", - заявил Сайдик журналистам в среду в Минске.
Дипломат рассказал, что в среду в центре внимания членов политической рабочей группы было обсуждение формулы и ее место в имплементации минских соглашений.
Отвечая на вопрос о неподписании этой формулы на заседании в среду, он подчеркнул, что контактная группа работает по принципу достижения консенсуса, в том числе и по этому вопросу, и заявил, что не хочет вдаваться в подробности относительно позиций отдельных делегаций.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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