"Формула Штайнмайера" вытекает из минских соглашений, заявили в ОБСЕ

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Архивное фото

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске

МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что хотя "формула Штайнмайера" не является частью минских соглашений по урегулированию в Донбассе, она логично "вытекает из них".

"Формула Штайнмайера" как таковая не является частью минских соглашений, но она вытекает из минских соглашений", - заявил Сайдик журналистам в среду в Минске.

Дипломат рассказал, что в среду в центре внимания членов политической рабочей группы было обсуждение формулы и ее место в имплементации минских соглашений.

Отвечая на вопрос о неподписании этой формулы на заседании в среду, он подчеркнул, что контактная группа работает по принципу достижения консенсуса, в том числе и по этому вопросу, и заявил, что не хочет вдаваться в подробности относительно позиций отдельных делегаций.