В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост

Обстановка у метромоста в Киеве

© Фото : Полиция Киева Обстановка у метромоста в Киеве

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве, сообщает "Украинская правда".

"Полиция задержала "минера", — говорится в публикации издания в Twitter

Отмечается, что эту информацию подтвердил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По данным издания, подозреваемый является участником военной операции в Донбассе старшим сержантом по фамилии Белько.

Он был начальником радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.

В конце июня суд признал Белько виновным в "самовольном оставлении воинской части" и назначил наказание в виде семи дней пребывания на гауптвахте.

#Київ: На мосту «Метро» в цей час проходить спецоперація. Працюють вибухотехнічні підрозділи, КОРД, Патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та гвардійці. На місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко 👇 pic.twitter.com/n34cQaeItx — МВС України (@MVS_UA) 18 сентября 2019 г.

Как заявил в эфире телеканала "Наш" мэр Киева Виталий Кличко, со злоумышленником была установлена телефонная связь, было заметно, что он находится в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков.

В свою очередь, Аваков на брифинге сообщил, что задержанного уже доставили в отделение полиции.

"Человек, который перегородил мост, уже доставлен в отделение полиции, задержан благодаря Богу без жертв и без каких-то потерь", — сказал министр.

Подробности инцидента сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

"Около 16:00 на горячую линию начали поступать звонки, что человек на автомобиле перекрыл движение на мосту "Метро" и осуществил несколько выстрелов в воздух. Не выставляя никаких требований, он кричал, что у него есть взрывчатка, которая сдетонирует, если к нему кто приблизится", — заявил Крищенко на брифинге, трансляцию вел телеканал "112. Украина"

Глава полиции добавил, что мужчина на контакт не шел, требовал разрешить ему пообщаться с его девушкой.

"Ни разумных требований, никаких связных мыслей не было. Поэтому было принято решение проводить штурм", — добавил Крищенко.

Он отметил также, что задержанный пока не давал показания.

Начальник полиции уточнил, что уголовное дело открыто по статье "Подготовка террористического акта", по ней подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Крищенко подчеркнул, что сотрудники спецподразделения не открывали огонь по мужчине.

Он уточнил также, что сейчас автомобиль злоумышленника осматривают взрывотехники.

Крищенко подтвердил, что подозреваемый является уроженцем Симферополя, комментировать информацию о том, что мужчина служил в украинских вооруженных силах в зоне проведения военной операции в Донбассе, он отказался.