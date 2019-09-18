Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщила " Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщила " Комсомольская правда " со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Тем не менее газета подчеркивает, что официальной информации о состоянии Заворотнюк не поступало.

В августе в СМИ появились сообщения о резком ухудшении здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.

В воскресенье "Пятый канал" сообщил, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.