Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T20:18Z
https://ria.ru/20190918/1558826176.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155866/19/1558661977_0:65:3077:1796_1036x0_80_0_0_c0ab75e9e143b2222648164b0b9b554d.jpg
РИА Новости
Культура

Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ

19:35 18.09.2019 (обновлено: 20:18 18.09.2019)
394122
© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Тем не менее газета подчеркивает, что официальной информации о состоянии Заворотнюк не поступало.
Андрей Разин
16 сентября, 21:46Культура
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
В августе в СМИ появились сообщения о резком ухудшении здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.
В воскресенье "Пятый канал" сообщил, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Знакомые актрисы косвенно подтверждают, что она находится в больнице, однако ее представители отказываются комментировать эти сообщения.
Актер Станислав Садальский
15 сентября, 09:35Радио Sputnik
Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк
361549118710195
Обсудить 21
КультураШоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкРоссия
Популярные комментарии
Странно всё это.
18 сентября, 19:43
Руслан Петров
4405129
Этот тот случай , когда врачи бессильны. Больной хочет жить
18 сентября, 20:14
jjuws-w
4130403
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Наталья Огнева в роли Одетты в балете Лебединое озеро на сцене Государственного Кремлевского дворца
Пьяную балерину, избившую двух полицейских, посадили в тюрьму
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил раненных в ходе конфликта на границе с Таджикистаном
Президент Киргизии навестил раненных в ходе конфликта на границе
Актриса Екатерина Волкова
"Буду очень скучать": Екатерина Волкова попрощалась с сериалом "Воронины"
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
Лента новостейМолния