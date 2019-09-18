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РИА Новости

Кличко прибыл к мосту, который перекрыли из-за угрозы взрыва

19:27 18.09.2019 (обновлено: 19:48 18.09.2019)
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© Фото : Полиция КиеваОбстановка у метромоста в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
© Фото : Полиция Киева
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мужчина, который угрожал взорвать мост "Метро" в Киеве, находится в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических веществ.
Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что вооруженный мужчина угрожает взорвать мост в Киеве, он открыл стрельбу. Полиция провела спецоперацию.
"Он находится или в состоянии алкогольного опьянения или под наркотиками. То есть с ним была телефонная связь, мы можем сказать, что он находится в неадекватном состоянии", - заявил Кличко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
Позже злоумышленник был задержан.
Обстановка у метромоста в Киеве
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Виталий КличкоКиевУгроза взрыва моста в КиевеУкраинаВ мире
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