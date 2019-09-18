Кличко прибыл к мосту, который перекрыли из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мужчина, который угрожал взорвать мост "Метро" в Киеве, находится в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических веществ.
Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что вооруженный мужчина угрожает взорвать мост в Киеве, он открыл стрельбу. Полиция провела спецоперацию.
"Он находится или в состоянии алкогольного опьянения или под наркотиками. То есть с ним была телефонная связь, мы можем сказать, что он находится в неадекватном состоянии", - заявил Кличко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
Позже злоумышленник был задержан.