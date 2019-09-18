Кличко прибыл к мосту, который перекрыли из-за угрозы взрыва

"Он находится или в состоянии алкогольного опьянения или под наркотиками. То есть с ним была телефонная связь, мы можем сказать, что он находится в неадекватном состоянии", - заявил Кличко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".