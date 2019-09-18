Лавров обсудил с главой МИД ФРГ перспективы выполнения минских соглашений

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим немецким коллегой Хайко Маасом перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
В среду полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru