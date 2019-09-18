Лавров обсудил с главой МИД ФРГ перспективы выполнения минских соглашений

"Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.