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РИА Новости

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

19:23 18.09.2019 (обновлено: 23:14 18.09.2019)
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© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)Перестрелка у метро Рязанский проспект
Перестрелка у метро Рязанский проспект
© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Отмечается, что мужчина, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям во время задержания на станции метро "Рязанский проспект".
Как сообщает на своем сайте столичный главк МВД, пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители также дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.
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МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Ну, друг в друга ладно, пущай пуляют, главное чтобы народ не помтрадал.
18 сентября, 19:56
aalenik278552
18021659256
И как им теперь доверять?
18 сентября, 19:30
Ston Krik
150113126127
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