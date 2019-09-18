В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Отмечается, что мужчина, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям во время задержания на станции метро "Рязанский проспект".

Как сообщает на своем сайте столичный главк МВД, пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.