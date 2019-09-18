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РИА Новости
Культура

Гендиректором Росгосцирка по результатам конкурса стал Владимир Шемякин

19:23 18.09.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловЖивотные-артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского перед зданием цирка
Животные-артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского перед зданием цирка
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новым гендиректором компании "Росгосцирк" станет Владимир Шемякин, который был исполняющим обязанности главы с апреля 2019 года, сообщил по итогам конкурса в Минкультуры замминистра культуры Павел Степанов.
Конкурс прошел в среду в два этапа.
"На втором этапе было два кандидата – Вадим Гаглоев и Владимир Шемякин. Они оба представили презентации, ответили на все вопросы, коих было немало. Рассмотрение проходило в течение трех часов. По результатам обсуждения комиссия заслушала мнения экспертного сообщества, победителем был избран Владимир Шемякин", - сказал Степанов журналистам.
В начале декабря 2018 года Дмитрий Иванов, который занимал пост главы Росгосцирка с 2016 года, заявил, что покидает свою должность. Исполняющим обязанности директора компании с 4 апреля 2019 года являлся Владимир Шемякин. В среду он представил концепцию развития компании.
"Нам крайне важно получать молодежь в цирковую систему, чтобы мы могли формировать кадровый резерв. Для этого мы восстановили молодежные студии. Создан худсовет — там присутствуют народные, заслуженные артисты. Мы хотим весь творческий процесс замкнуть на худсовете... Будем приглашать зарубежных артистов и режиссеров. Люди готовы к нам ехать", — отметил Шемякин в своей концепции.
Он подчеркнул, что для Росгосцирка важна поддержка государства – таким образом, компания сможет создавать не только классические, но и высокотехнологичные программы.
"Мы будем проводить конкурсы и фестивали. Цирк должен стать модным... Мы хотим поддерживать творческие эксперименты", — добавил Шемякин.
Он предложил преобразовать систему продажи билетов, ввести разные категории, в том числе, семейные билеты и абонементы, брать депозит с прокатчиков, чтобы обезопасить себя на случай их банкротства или других непредвиденных обстоятельств. Кроме того, Шемякин обратил внимание на необходимость продвижения компании в социальных сетях и создания позитивного образа цирка в СМИ.
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