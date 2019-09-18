Гендиректором Росгосцирка по результатам конкурса стал Владимир Шемякин

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новым гендиректором компании "Росгосцирк" станет Владимир Шемякин, который был исполняющим обязанности главы с апреля 2019 года, сообщил по итогам конкурса в Минкультуры замминистра культуры Павел Степанов.

Конкурс прошел в среду в два этапа.

"На втором этапе было два кандидата – Вадим Гаглоев и Владимир Шемякин. Они оба представили презентации, ответили на все вопросы, коих было немало. Рассмотрение проходило в течение трех часов. По результатам обсуждения комиссия заслушала мнения экспертного сообщества, победителем был избран Владимир Шемякин", - сказал Степанов журналистам.

В начале декабря 2018 года Дмитрий Иванов, который занимал пост главы Росгосцирка с 2016 года, заявил, что покидает свою должность. Исполняющим обязанности директора компании с 4 апреля 2019 года являлся Владимир Шемякин. В среду он представил концепцию развития компании.

"Нам крайне важно получать молодежь в цирковую систему, чтобы мы могли формировать кадровый резерв. Для этого мы восстановили молодежные студии. Создан худсовет — там присутствуют народные, заслуженные артисты. Мы хотим весь творческий процесс замкнуть на худсовете... Будем приглашать зарубежных артистов и режиссеров. Люди готовы к нам ехать", — отметил Шемякин в своей концепции.

Он подчеркнул, что для Росгосцирка важна поддержка государства – таким образом, компания сможет создавать не только классические, но и высокотехнологичные программы.

"Мы будем проводить конкурсы и фестивали. Цирк должен стать модным... Мы хотим поддерживать творческие эксперименты", — добавил Шемякин.