В Киеве БТР выдвинулся к мужчине, который угрожает взорвать мост

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Колонна техники во главе с БТР с украинским флагом выдвинулась по мосту Метро в Киеве к мужчине, который его угрожает взорвать, следует из трансляции телеканала "Наш".

Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветке киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании. По данным главы полиции Киева Андрея Крищенко, вооруженный мужчина угрожает взорвать мост в Киеве, он открыл стрельбу, полиция проводит спецоперацию, дело квалифицируют как подготовка теракта.

Как следует из трансляции, техника движется по проезжей части моста.