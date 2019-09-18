Мужчина, угрожающий взорвать мост в Киеве, сбил полицейский дрон, пишут СМИ

По данным главы полиции Киева Андрея Крищенко, вооруженный мужчина угрожает взорвать мост, где находится станция метро. Полиция проводит спецоперацию, дело квалифицируют как подготовку теракта. Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветки киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании.