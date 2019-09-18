Мужчина, угрожающий взорвать мост в Киеве, сбил полицейский дрон, пишут СМИ

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Мужчина, угрожающий взорвать мост в Киеве, где находится станция метро, сбил полицейский дрон, передает агентство УНН.
По данным главы полиции Киева Андрея Крищенко, вооруженный мужчина угрожает взорвать мост, где находится станция метро. Полиция проводит спецоперацию, дело квалифицируют как подготовку теракта. Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветки киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании.
"Мужчина, который угрожает взорвать мост "Метро" в Киеве, сбил беспилотник, который запустили правоохранители", - говорится в сообщении агентства.