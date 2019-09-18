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РИА Новости

Гутерреш прокомментировал ситуацию с невыдачей Зарифу и Роухани виз США

19:15 18.09.2019 (обновлено: 19:55 18.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 18 сен - РИА Новости. ООН находится в контакте с США по вопросам выдачи виз делегатам-участникам Генеральной Ассамблеи, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш.
"Мы находимся в контакте с принимающей стороной, чтобы решить все возникающие проблемы с визами в отношении делегаций. И я надеюсь, это позволит решить проблему", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, какими могут быть последствия невыдачи виз президенту и главе МИД Ирана Хасану Роухани и Джаваду Зарифу.
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Вчера, 09:39Сказано в эфире
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Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы.
Позже Зариф подтвердил агентству Tasnim информацию об отсутствии виз для визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.
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Антониу ГутеррешХасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифООНСШАВ мире
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