Гутерреш прокомментировал ситуацию с невыдачей Зарифу и Роухани виз США

ООН, 18 сен - РИА Новости. ООН находится в контакте с США по вопросам выдачи виз делегатам-участникам Генеральной Ассамблеи, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш.

"Мы находимся в контакте с принимающей стороной, чтобы решить все возникающие проблемы с визами в отношении делегаций. И я надеюсь, это позволит решить проблему", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, какими могут быть последствия невыдачи виз президенту и главе МИД Ирана Хасану Роухани и Джаваду Зарифу.

Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы.