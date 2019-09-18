На Урале к 100-летию СВР откроют первый в России музей разведки

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Церемония закладки памятного камня на месте будущего первого в России музея разведки, который получит имя легендарного начальника советской внешней разведки Павла Фитина, состоялась на его родине в Шатровском районе Курганской области.

Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов. "Музей планируется открыть 20 декабря 2020 года, в день, когда будет отмечаться 100-летие Службы внешней разведки", - отметил он.

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Курганской области, ветеранских организаций управлений ФСБ РФ по Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областям, представители общественности, СМИ и жители Шатровского района.

Генерал-лейтенант Павел Фитин (1907-1971) руководил внешней разведкой органов госбезопасности в 1939-1946 годах. Как отмечают специалисты, при Фитине были заложены основы современной Службы внешней разведки России.

Только с января по 21 июня 1941 года Фитин направил высшему руководству страны свыше ста разведывательных донесений, из которых следовало, что война стоит на пороге. Непосредственно в годы войны Фитин сделал все, чтобы обеспечить руководство страны информацией о стратегических замыслах германского командования, сведениями о перспективах открытия "второго фронта" в Европе, документальными материалами о планах союзников СССР по антигитлеровской коалиции в послевоенный период. Возглавляемая Фитиным внешняя разведка внимательно отслеживала и регулярно информировала Кремль о проходивших в Швейцарии сепаратных переговорах американцев во главе с Аленом Даллесом с гитлеровцами.

Павел Фитин внес важный вклад в овладение Советским Союзом секретами ядерного оружия. К концу 1945 года от резидентур в Англии, США и других странах была получена необходимая документальная информация, позволившая Советскому Союзу в кратчайший срок создать собственное ядерное оружие и тем самым положить конец монополии США в этой области.