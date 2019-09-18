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РИА Новости

На Урале к 100-летию СВР откроют первый в России музей разведки

19:10 18.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РФНачальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин
Начальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РФ
Начальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Церемония закладки памятного камня на месте будущего первого в России музея разведки, который получит имя легендарного начальника советской внешней разведки Павла Фитина, состоялась на его родине в Шатровском районе Курганской области.
Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов. "Музей планируется открыть 20 декабря 2020 года, в день, когда будет отмечаться 100-летие Службы внешней разведки", - отметил он.
В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Курганской области, ветеранских организаций управлений ФСБ РФ по Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областям, представители общественности, СМИ и жители Шатровского района.
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Генерал-лейтенант Павел Фитин (1907-1971) руководил внешней разведкой органов госбезопасности в 1939-1946 годах. Как отмечают специалисты, при Фитине были заложены основы современной Службы внешней разведки России.
Только с января по 21 июня 1941 года Фитин направил высшему руководству страны свыше ста разведывательных донесений, из которых следовало, что война стоит на пороге. Непосредственно в годы войны Фитин сделал все, чтобы обеспечить руководство страны информацией о стратегических замыслах германского командования, сведениями о перспективах открытия "второго фронта" в Европе, документальными материалами о планах союзников СССР по антигитлеровской коалиции в послевоенный период. Возглавляемая Фитиным внешняя разведка внимательно отслеживала и регулярно информировала Кремль о проходивших в Швейцарии сепаратных переговорах американцев во главе с Аленом Даллесом с гитлеровцами.
Павел Фитин внес важный вклад в овладение Советским Союзом секретами ядерного оружия. К концу 1945 года от резидентур в Англии, США и других странах была получена необходимая документальная информация, позволившая Советскому Союзу в кратчайший срок создать собственное ядерное оружие и тем самым положить конец монополии США в этой области.
В октябре 2017 года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин открыл памятник Фитину на территории пресс-бюро СВР в Москве. Автором памятника стал народный художник России Андрей Ковальчук. В 2016 году мемориальная доска, посвященная Фитину, была открыта в Екатеринбурге на здании Свердловского управления ФСБ. В 2015 году в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" вышла книга "Фитин", написанная историком отечественных спецслужб Александром Бондаренко.
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