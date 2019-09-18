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РИА Новости

Саудовская Аравия показала ракеты, которыми атаковали месторождение Хурайс

19:02 18.09.2019
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© AP Photo / Amr NabilПресс-конференция военного представителя Саудовской Аравии в Эр-Рияде по вопросу нападения на объекты нефтяной компании Aramco
Пресс-конференция военного представителя Саудовской Аравии в Эр-Рияде по вопросу нападения на объекты нефтяной компании Aramco
© AP Photo / Amr Nabil
ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны Саудовской Аравии показало в прямом эфире четыре крылатые ракеты, которые использовались для атаки на одно из двух месторождений Хурайс на востоке страны.
В прямом эфире арабских телеканалов представитель минобороны Турки аль-Малики продемонстрировал обломки ракет, которыми, по его словам, Иран атаковал месторождение.
"Четыре крылатые ракеты атаковали месторождение Хурейс, пролетев с севера на юг", - сообщил аль-Малики.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Вчера, 18:25РИА Новости
В минобороны Саудовской Аравии раскрыли детали атаки на НПЗ
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияВ мире
Популярные комментарии
И что ... о чем это может говорить...? Даже , если на них стоят клейма завода... - условно говоря , - пошел купил на китайском рынке... Оборонять надо лучше - других вариантов не вижу.
18 сентября, 20:03
NNickB777
2400002
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