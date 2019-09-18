Саудовская Аравия показала ракеты, которыми атаковали месторождение Хурайс

Пресс-конференция военного представителя Саудовской Аравии в Эр-Рияде по вопросу нападения на объекты нефтяной компании Aramco

© AP Photo / Amr Nabil Пресс-конференция военного представителя Саудовской Аравии в Эр-Рияде по вопросу нападения на объекты нефтяной компании Aramco

ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны Саудовской Аравии показало в прямом эфире четыре крылатые ракеты, которые использовались для атаки на одно из двух месторождений Хурайс на востоке страны.

В прямом эфире арабских телеканалов представитель минобороны Турки аль-Малики продемонстрировал обломки ракет, которыми, по его словам, Иран атаковал месторождение.

"Четыре крылатые ракеты атаковали месторождение Хурейс, пролетев с севера на юг", - сообщил аль-Малики.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.