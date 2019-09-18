Хуситы рассказали подробности атаки на саудовские нефтяные объекты

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

ДОХА, 18 сен — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco использовали беспилотники нового типа.

Как сообщил в прямом эфире телеканала "Аль-Масира" представитель вооруженных сил мятежников, дроны, несущие четыре боезаряда, были запущены с трех разных позиций.

Он продемонстрировал фотографии, сделанные на территории атакованных предприятий в королевстве до и после нападения, заявив, что "снимки были получены их разведкой".

"Беспилотники, которые использовались для нападения, — "Касеф" и "Саммад — 3", способные преодолевать расстояние в 1,7 тысячи километров", — добавил представитель хуситов.

Он также сообщил, что для отвлечения внимания вместе с ударными дронами были запущены другие летательные аппараты.

В свою очередь, представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики ранее заявил в эфире арабских телеканалов, что объекты атаковали 18 беспилотников и семь крылатых ракет.

В субботу несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, несмотря на это госсекретарь США Майк Помпео заявил, что свидетельств этого нет и обвинил в атаке непосредственно Тегеран.