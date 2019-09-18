Хуситы рассказали подробности атаки на саудовские нефтяные объекты

ДОХА, 18 сен — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco использовали беспилотники нового типа.
Как сообщил в прямом эфире телеканала "Аль-Масира" представитель вооруженных сил мятежников, дроны, несущие четыре боезаряда, были запущены с трех разных позиций.
Он продемонстрировал фотографии, сделанные на территории атакованных предприятий в королевстве до и после нападения, заявив, что "снимки были получены их разведкой".
"Беспилотники, которые использовались для нападения, — "Касеф" и "Саммад — 3", способные преодолевать расстояние в 1,7 тысячи километров", — добавил представитель хуситов.
Он также сообщил, что для отвлечения внимания вместе с ударными дронами были запущены другие летательные аппараты.
В свою очередь, представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики ранее заявил в эфире арабских телеканалов, что объекты атаковали 18 беспилотников и семь крылатых ракет.
В субботу несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, несмотря на это госсекретарь США Майк Помпео заявил, что свидетельств этого нет и обвинил в атаке непосредственно Тегеран.
В Иране назвали эти обвинения ложью. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вредят всему региону, что не входит в интересы как Ирана, так и других региональных государств. Также в Тегеране отметили, что подобные обвинения являются американской традицией и не вызывают удивления.