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РИА Новости

США поприветствовали диалог между администрацией Гонконга и протестующими

18:57 18.09.2019
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге.
Участники акции протеста в Гонконге.
© РИА Новости / Жанна Манукян
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Участники акции протеста в Гонконге.. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США приветствуют диалог между администрацией Гонконга и протестующими, заявил на слушаниях в американском сенате помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл.
Ранее глава администрации специального административного района Сянган Кэрри Лэм заявила, что организация трех платформ для ведения общественного диалога начнется на следующей неделе. Одновременно с этим она призвала протестующих покончить с насилием и выражать свое мнение мирным путем.
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"Я думаю, что диалог, особенно открытый диалог, будет иметь желаемый эффект", - сказал Стилуэлл. Он также назвал "очень позитивным" решение Лэм отозвать поправки в законодательство, которые стали триггером протеста.
"Он (диалог) дает им (протестующим) возможность выразить то, о чем они просят, и возможность выбора относительно того, каким будет государственное управление", - добавил Стилуэлл.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующее законодательство, что позволило бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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