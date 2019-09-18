США поприветствовали диалог между администрацией Гонконга и протестующими

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США приветствуют диалог между администрацией Гонконга и протестующими, заявил на слушаниях в американском сенате помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл.

Ранее глава администрации специального административного района Сянган Кэрри Лэм заявила, что организация трех платформ для ведения общественного диалога начнется на следующей неделе. Одновременно с этим она призвала протестующих покончить с насилием и выражать свое мнение мирным путем.

"Я думаю, что диалог, особенно открытый диалог, будет иметь желаемый эффект", - сказал Стилуэлл. Он также назвал "очень позитивным" решение Лэм отозвать поправки в законодательство, которые стали триггером протеста.

"Он (диалог) дает им (протестующим) возможность выразить то, о чем они просят, и возможность выбора относительно того, каким будет государственное управление", - добавил Стилуэлл.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующее законодательство, что позволило бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.