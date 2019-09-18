Эксперт оценил назначение О'Брайена советником по нацбезопасности США

"О'Брайен - абсолютно неизвестный человек, этим его назначение и объясняется. О нем известно исключительно то, что он был спецпосланником президента по вопросам о заложниках. Его фамилия, которая хотя и называлась в числе возможных кандидатов, ни с чем не ассоциируется конкретно. Назначается человек, умеющий вести переговоры, скрытые от глаз - который привык вести такие переговоры по роду своей деятельности, который умеет оставаться незаметным. Если он занимался заложниками, он умеет находить взаимоприемлемый диалог с теми, с кем публичный диалог невозможен", - сказал Межуев.