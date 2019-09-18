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РИА Новости

Эксперт оценил назначение О'Брайена советником по нацбезопасности США

18:57 18.09.2019
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
Роберт О'Брайен. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру Роберта О'Брайена, работающего в госдепартаменте спецпосланником президента по делам заложников, на должность советника по национальной безопасности из-за его умения вести скрытые, непубличные переговоры, в США наступает время теневой дипломатии, заявил РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Ранее Трамп заявил, что назначит О'Брайена советником президента по национальной безопасности.
"О'Брайен - абсолютно неизвестный человек, этим его назначение и объясняется. О нем известно исключительно то, что он был спецпосланником президента по вопросам о заложниках. Его фамилия, которая хотя и называлась в числе возможных кандидатов, ни с чем не ассоциируется конкретно. Назначается человек, умеющий вести переговоры, скрытые от глаз - который привык вести такие переговоры по роду своей деятельности, который умеет оставаться незаметным. Если он занимался заложниками, он умеет находить взаимоприемлемый диалог с теми, с кем публичный диалог невозможен", - сказал Межуев.
По мнению эксперта, для США наступает время "дипломатии не для глаз". "Сейчас будет придаваться большое значение теневой дипломатии - которая будет иметь непубличный характер. США не удались переговоры ни с "Талибаном", ни с Ираном, и каждый раз они срывались провокациями. Назначение О'Брайена связано с тем, чтобы наладить диалог по важнейшим направлениям внешней политики, с которыми публичные переговоры невозможны, - Ираном, представителями талибов, Сирией, Северной Кореей, руководством Венесуэлы. С Россией тоже возможны договоренности, которые опубличивать никто не хочет", - отметил он.
Межуев считает, что Трамп намеренно подобрал на должность советника по нацбезопасности человека, "лицо которого даже неизвестно". "Трамп понимает, что США для ряда переговоров нужно избегать слива информации, всякой публичности. Скорее всего, О'Брайен - представитель кругов, связанных с реалистами, из традиционного внешнеполитического истеблишмента, один из тех людей, который не является громким идеологом, автором ярких книг, как (бывший советник по нацбезопасности Джон) Болтон с его мемуарами", - пояснил политолог.
Военный на фоне флага США
Вчера, 18:23РИА Новости
Биография Роберта О’Брайена
О'Брайен станет уже четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа. Его предшественника Джона Болтона Трамп уволил на прошлой неделе, объяснив это политическими разногласиями. В отличие от большинства других высших должностных лиц, советника по нацбезопасности президент может назначать без утверждения сенатом.
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Роберт О'БрайенДжон БолтонДональд ТрампГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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