На МКС ремонтируют систему, помешавшую стыковке корабля с "Федором"

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов приступил к ремонту неисправной системы сближения "Курс", которая в конце августа помешала стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором".

"Готов начать работы по "Курсу" в МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" - ред.)", - сказал Скворцов специалисту подмосковного Центра управления полетами, трансляцию переговоров ведет НАСА.

Космонавт проверил разъем кабеля аппаратуры системы "Курс" в модуле "Поиск", отметив, что тот находится в отличном состоянии и погнутости не видно.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что система "Курс" будет отремонтирована до запуска пилотируемого корабля "Союз МС-15", планирующегося на 25 сентября.

Первоначально стыковка корабля "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" планировалась в автоматическом режиме 24 августа к модулю "Поиск". Однако в тот день при сближении корабля со станцией из-за отказа системы "Курс" в модуле "Поиск" она не состоялась.