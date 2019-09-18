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РИА Новости

На МКС ремонтируют систему, помешавшую стыковке корабля с "Федором"

18:55 18.09.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов приступил к ремонту неисправной системы сближения "Курс", которая в конце августа помешала стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором".
"Готов начать работы по "Курсу" в МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" - ред.)", - сказал Скворцов специалисту подмосковного Центра управления полетами, трансляцию переговоров ведет НАСА.
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Космонавт проверил разъем кабеля аппаратуры системы "Курс" в модуле "Поиск", отметив, что тот находится в отличном состоянии и погнутости не видно.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что система "Курс" будет отремонтирована до запуска пилотируемого корабля "Союз МС-15", планирующегося на 25 сентября.
Первоначально стыковка корабля "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" планировалась в автоматическом режиме 24 августа к модулю "Поиск". Однако в тот день при сближении корабля со станцией из-за отказа системы "Курс" в модуле "Поиск" она не состоялась.
В результате 26 августа экипаж "Союза МС-13" перестыковал свой корабль с модуля "Звезда" на модуль "Поиск" в ручном режиме. А на следующий день "Союз МС-14" со второй попытки в автоматическом режиме причалил к модулю "Звезда".
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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