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РИА Новости

Юрист прокомментировал претензии Эстонии о "советской оккупации"

18:53 18.09.2019
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CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Международные судебные инстанции могут рассматривать требования Эстонии о компенсации за ущерб от "советской оккупации" только при согласии России, заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Он отметил, что обсуждал эту тему с коллегами из Латвии и Литвы. Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб от так называемой "советской оккупации" составил примерно 1,2 миллиарда евро.
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"Если они считают, что им нанесен ущерб, они должны предъявить соответствующие документы и эти документы должны быть предметом совместного обсуждения между заинтересованными государствами, в данном случае – Россией и Эстонией. Но тут возникает проблема. Во-первых, Советского Союза нет, а Россия не является правопреемником Союза по каким-то вопросам. Во-вторых, для того, чтобы рассмотреть эти претензии, Россия должна дать свое согласие. До тех пор, пока Российская Федерация не согласится на рассмотрение этих претензий, их никакой орган не рассмотрит", - сказал Капустин РИА Новости.
Эксперт пояснил, что, к примеру, Международный суд ООН рассматривает претензии, которые касаются толкования международных договоров, каких-то нарушений международного права и так далее. "Что касается причинения ущерба какому-либо государству, которое входило в состав федерации, этот вопрос вряд ли будет предметом Международного суда ООН, потому что тогда это не было международным вопросом. Чтобы сейчас переводить его в международную плоскость, надо приложить много усилий. Во-вторых, без согласия Российской Федерации Международный суд ООН не будет принимать на рассмотрение этот вопрос", - подчеркнул он.
В числе других методов международного права для решения спорных вопросов Капустин называл переговоры и арбитраж, который, впрочем, тоже требует согласия другой стороны. "Поэтому добиться того, чтобы каким-то внутренним актом решить этот вопрос, нереально. Если есть желание это обсуждать в России, то сначала этот вопрос нужно прорабатывать по дипломатическим каналам", - отметил он.
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"В 1990-2000-е гг., когда эта тема поднималась, наши ученые и экономисты указывали, что если подобные вещи будут делаться серьезно, то тогда Россия тоже может предъявить требования о компенсации, потому что достаточно много денег из федерального бюджета вкладывалось в развитие прибалтийских республик, в том числе Эстонии", - напомнил эксперт.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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Анатолий КапустинУрмас РейнсалуМИД ЭстонииЭстонияРоссияВ мире
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