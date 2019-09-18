Звезда "Принцессы-невесты" Кэри Элвес выступил против создания ремейка

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Английский актер Кэри Элвес из популярной картины 80-х годов "Принцесса-невеста" выступил против создания ее ремейка, сообщает Independent.
"В мире не хватает прекрасных фильмов. Жалко, если этот будет испорчен", – написал исполнитель главной роли в оригинальной ленте в своем Твиттере.
К нему присоединилась американская актриса Джейми Ли Кертис: "Есть только одна "Принцесса-невеста", которую сняли Уильям Голдман и Роб Райнер".
Ранее генеральный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра заявил, что "очень известные" в Голливуде люди хотят создать ремейк "классического, культового" фильма "Принцесса-невеста" (1987), который снял Роб Райнер по сценарию Уильяма Голдмана. Главные роли в нем исполнили Кэри Элвес и Робин Райт.