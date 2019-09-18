Звезда "Принцессы-невесты" Кэри Элвес выступил против создания ремейка

Ранее генеральный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра заявил, что "очень известные" в Голливуде люди хотят создать ремейк "классического, культового" фильма "Принцесса-невеста" (1987), который снял Роб Райнер по сценарию Уильяма Голдмана. Главные роли в нем исполнили Кэри Элвес и Робин Райт.