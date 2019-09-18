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РИА Новости
Культура

Звезда "Принцессы-невесты" Кэри Элвес выступил против создания ремейка

22:09 18.09.2019 (обновлено: 23:26 18.09.2019)
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© Sony Pictures Entertainment (1987)Кадр из фильма "Принцесса-невеста"
Кадр из фильма Принцесса-невеста
© Sony Pictures Entertainment (1987)
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Английский актер Кэри Элвес из популярной картины 80-х годов "Принцесса-невеста" выступил против создания ее ремейка, сообщает Independent.
"В мире не хватает прекрасных фильмов. Жалко, если этот будет испорчен", – написал исполнитель главной роли в оригинальной ленте в своем Твиттере.
К нему присоединилась американская актриса Джейми Ли Кертис: "Есть только одна "Принцесса-невеста", которую сняли Уильям Голдман и Роб Райнер".
Канадский актер Сет Роген написал "что никогда не осмелился бы" снимать этот ремейк, а американский политик Тед Круз пошутил, что "Принцесса-невеста – лучшее, что есть в мире".
Ранее генеральный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра заявил, что "очень известные" в Голливуде люди хотят создать ремейк "классического, культового" фильма "Принцесса-невеста" (1987), который снял Роб Райнер по сценарию Уильяма Голдмана. Главные роли в нем исполнили Кэри Элвес и Робин Райт.
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