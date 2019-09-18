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РИА Новости

Московский суд арестовал адвоката Хасавова за воспрепятствование правосудию

18:46 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Евгений Биятов
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал на два месяца управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова по обвинению в воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь, поскольку Хасавов участвовал в качестве защитника в уголовном деле бывшего дагестанского премьера Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова.
Скриншот страницы сайта YouTube.com
1 октября 2012, 09:25РИА Новости
Дело в отношении адвоката Хасавова прекращено, заявил его защитникСледствие не нашло состава преступления в действиях адвоката Дагира Хасавова, чьи высказывания о необходимости легализации шариатских судов вызвали большой общественный резонанс, сообщил защитник Хасавова Сергей Беляк.
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила судья. Таким образом, Хасавов отправится в СИЗО до середины ноября.
Во вторник Хасавов был задержан в здании Лефортовского суда Москвы, куда он пришел защищать Юсуфова. Адвокату предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой. Вину в инкриминируемых деяниях Хасавов не признал.
Гамидов и Юсуфов обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере. Хасавов ранее рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру. Из него следует, что Гамидов и Юсуфов присвоили себе 41 миллион рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.
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Дагир ХасавовСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
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