Московский суд арестовал адвоката Хасавова за воспрепятствование правосудию

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал на два месяца управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова по обвинению в воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь, поскольку Хасавов участвовал в качестве защитника в уголовном деле бывшего дагестанского премьера Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова.

"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила судья. Таким образом, Хасавов отправится в СИЗО до середины ноября.

Во вторник Хасавов был задержан в здании Лефортовского суда Москвы, куда он пришел защищать Юсуфова. Адвокату предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой. Вину в инкриминируемых деяниях Хасавов не признал.