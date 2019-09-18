"Буду очень скучать": Екатерина Волкова попрощалась с сериалом "Воронины"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская актриса Екатерина Волкова разместила в инстаграме видео с прощального вечера, связанного с завершением комедийного сериала "Воронины".
"Воронины" - это большая семья! Вы даже представить не можете сколько людей вложили душу в нашу историю. В понедельник собрались за просмотром нового сезона почти все, кто был с нами на протяжении десяти лет. Получился невероятно теплый вечер! Моя семья, я вас всех люблю и буду очень скучать", - написала она.
В июле исполнительница роли Веры Ворониной рассказала в инстагарме о том, что 24-й сезон популярного шоу о жизни большой семьи станет последним.
Шоу выходило на телеканале СТС с 2009 года.
В нем снялись такие актеры, как Борис Клюев, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Георгий Дронов и другие.