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РИА Новости

Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе, считает Грызлов

18:41 18.09.2019 (обновлено: 19:52 18.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Киев после отказа подписать "формулу Штайнмайра" теряет возможности для улучшения ситуация в Донбассе, которые возникли после смены власти в стране, заявил журналистам полпред РФ контактной группе по Украине Борис Грызлов.
После переговоров контактной группы в Минске он сообщил, что главным их итогом стал отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
"Предоставление постоянно действующего особого статуса Донбассу на основе соответствующей конституционной реформы в Украине зафиксировано в пунктах комплекса мер по выполнению минских соглашений, в частности в пункте 11. То есть Киев встал на путь грубого нарушения минских договорённостей, вопреки декларации верности им", - сказал Грызлов.
Он добавил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе за прошедшие две недели не улучшилась.
"Контактная группа констатировала, что режим прекращения огня по-прежнему нарушается. Вчерашний обстрел со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) Донецка и Васильевской насосной станции с применением БМП вновь ставит вопрос о способности руководства ВСУ обеспечить выполнение соглашения о прекращении огня на линии соприкосновения. В целом, Киев стремительно растрачивает возможности, которые возникли после президентских и парламентских выборов", - заявил Грызлов.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Вадим Пристайко
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕВооруженные силы УкраиныФранк-Вальтер ШтайнмайерБорис ГрызловГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
))) ни чего нового любимчики Путина, Украинцы не сделали...этого следовало ожидать.
18 сентября, 20:19
Юрий Иванов
18009010
Киёв давно потерял возможность для мирного решения вопросов с Донбассом. Пора России приступить к принуждению Украины к выполнению минских соглашений с присоединением Донбасса к России.
18 сентября, 19:39
iil.1964
2610001
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