Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе, считает Грызлов

МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Киев после отказа подписать "формулу Штайнмайра" теряет возможности для улучшения ситуация в Донбассе, которые возникли после смены власти в стране, заявил журналистам полпред РФ контактной группе по Украине Борис Грызлов.

После переговоров контактной группы в Минске он сообщил, что главным их итогом стал отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

"Предоставление постоянно действующего особого статуса Донбассу на основе соответствующей конституционной реформы в Украине зафиксировано в пунктах комплекса мер по выполнению минских соглашений, в частности в пункте 11. То есть Киев встал на путь грубого нарушения минских договорённостей, вопреки декларации верности им", - сказал Грызлов.

Он добавил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе за прошедшие две недели не улучшилась.

"Контактная группа констатировала, что режим прекращения огня по-прежнему нарушается. Вчерашний обстрел со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) Донецка и Васильевской насосной станции с применением БМП вновь ставит вопрос о способности руководства ВСУ обеспечить выполнение соглашения о прекращении огня на линии соприкосновения. В целом, Киев стремительно растрачивает возможности, которые возникли после президентских и парламентских выборов", - заявил Грызлов.