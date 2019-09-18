Нетаньяху приветствовал решение США о расширении санкций против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа расширить санкции против Ирана и добавил, что сейчас "самое время" усилить давление на Тегеран.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана .

"В последнее время агрессия Ирана усиливается, и сейчас самое время усилить давление и санкции. Я рад, что президент Трамп сделал именно это", - приводит в Twitter слова премьера канцелярия.

Ранее США обвинили Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.