Мосгорсуд 23 сентября рассмотрит жалобу на приговор Устинову

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 23 сентября рассмотрит жалобу на приговор Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве, сообщил РИА Новости адвокат актера Дмитрий Чешков.

"Только что из суда поступило сообщение о том, что рассмотрение жалобы на приговор состоится в понедельник, в 14.30", - сказал адвокат.

Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".