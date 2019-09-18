Полномочия гендиректора ТГК-1 будут прекращены с 29 сентября

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет директоров ТГК-1 принял решение прекратить полномочия гендиректора компании Алексея Барвинка с 29 сентября в связи с тем, что полномочия единоличного исполнительного органа будут переданы "Газпром энергохолдингу", следует из материалов энергокомпании.
"На основании заявления генерального директора ТГК-1 Барвинка А.В., в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Барвинка Алексея Витальевича 29.09.2019 (последний рабочий день)", - говорится в сообщении.
Также совет директоров принял решение прекратить полномочия всех десяти членов правления с 29 сентября и утвердил условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Акционеры ТГК-1 рассмотрят назначение ГЭХа единоличным исполнительным органом 27 сентября. Соответствующую рекомендацию о передаче полномочий летом вынес совет директоров ТГК-1. Собрание будет проходить в заочной форме.
"Газпром энергохолдинг" выступает единоличным исполнительным органом и для остальных основных производственных электроэнергетических активов холдинга. Полномочия единоличного исполнительного органа "Мосэнерго" и МОЭК были переданы ГЭХу по решениям на собраниях акционеров компаний в 2015 году, а ОГК-2 - по решению акционеров в 2018 году. Компания поясняла, что это позволило повысить эффективность управления.
ТГК-1 — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций компании по состоянию на 30 июня составляет — 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).