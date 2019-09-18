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РИА Новости
Культура

Пьяную балерину, избившую двух полицейских, посадили в тюрьму

18:43 18.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Огнева в роли Одетты в балете "Лебединое озеро" на сцене Государственного Кремлевского дворца
Наталья Огнева в роли Одетты в балете Лебединое озеро на сцене Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Испанскую балерину Дайану Андреас Ривера посадили в тюрьму за то, что несколько дней назад она избила двух полицейских в лондонском аэропорте Хитроу, сообщает The Sun.
Танцовщица попала за решетку на два месяца и не сможет выступать в течение 12 месяцев после освобождения.

"Полицейские прибыли в аэропорт, где обнаружили обвиняемую в очень пьяном состоянии. Она искала паспорт. Рядом с ней был еще один человек, - рассказала обвинитель Руксана Насер. - Балерину попросили уйти, но она отказалась".

Дайана Ривера свою вину признала и извинилась перед офицерами за поведение.
До этого балерина выступала в престижной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet, которой руководит испанский хореограф и режиссер Виктор Ульяте.
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