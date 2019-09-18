Пьяную балерину, избившую двух полицейских, посадили в тюрьму

"Полицейские прибыли в аэропорт, где обнаружили обвиняемую в очень пьяном состоянии. Она искала паспорт. Рядом с ней был еще один человек, - рассказала обвинитель Руксана Насер. - Балерину попросили уйти, но она отказалась".