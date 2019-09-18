Москалькова направит представителя в апелляционный суд по делу Устинова

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит представителя своего аппарата в апелляционный суд по делу актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила материалы по делу Павла Устинова, она не исключила, что после их изучения может обратиться в прокуратуру по данному вопросу.

"В зоне особого контроля уполномоченного находятся обращения по поводу Павла Устинова, в отношении которого вынесен приговор. По поручению Татьяны Николаевны Москальковой в целях соблюдения прав человека уполномоченный направляет своего сотрудника в апелляционный суд", — сказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти. Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. В среду его защита обжаловала приговор.