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РИА Новости

Москалькова направит представителя в апелляционный суд по делу Устинова

18:26 18.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит представителя своего аппарата в апелляционный суд по делу актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила материалы по делу Павла Устинова, она не исключила, что после их изучения может обратиться в прокуратуру по данному вопросу.
"В зоне особого контроля уполномоченного находятся обращения по поводу Павла Устинова, в отношении которого вынесен приговор. По поручению Татьяны Николаевны Москальковой в целях соблюдения прав человека уполномоченный направляет своего сотрудника в апелляционный суд", — сказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти. Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. В среду его защита обжаловала приговор.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
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За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновТатьяна МоскальковаРоссияПроисшествия
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