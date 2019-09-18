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РИА Новости

В минобороны Саудовской Аравии раскрыли детали атаки на НПЗ

18:25 18.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников, сообщил в среду на пресс-конференции в эфире арабских телеканалов представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.
"Атаки на объекты Saudi Aramco осуществили 25 крылатых ракет и беспилотников, в том числе 18 беспилотников и семь крылатых ракет", - сказал аль-Малики.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияСШАВ мире
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