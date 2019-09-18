В минобороны Саудовской Аравии раскрыли детали атаки на НПЗ

ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников, сообщил в среду на пресс-конференции в эфире арабских телеканалов представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.

"Атаки на объекты Saudi Aramco осуществили 25 крылатых ракет и беспилотников, в том числе 18 беспилотников и семь крылатых ракет", - сказал аль-Малики.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.