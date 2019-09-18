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РИА Новости

На серой ветке московского метро восстановили движение поездов

18:21 18.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена, где ранее упал на рельсы пассажир, восстановлено, сообщает Мосметро в Twitter.
Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, мужчина погиб.
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"На Серпуховско-Тимирязевской линии движение поездов восстановлено, вводится в график", - говорится в сообщении.
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