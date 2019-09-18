На серой ветке московского метро восстановили движение поездов

Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, мужчина погиб.