Эксперт сравнил нового советника Трампа по нацбезопасности с Болтоном

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Роберт О'Брайен, которого президент США Дональд Трамп решил назначить новым советником по национальной безопасности, в отличие от уволенного на прошлой неделе Джона Болтона более умеренный и взвешенный политик, отличающийся обходительными манерами, сказал РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником президента по национальной безопасности. Сейчас он работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте.

"Дело в том, что Болтона отправили в отставку из-за того, что всем надоел его чрезмерный радикализм. Он вызывал недовольство не только у Трампа, но и у оборонного ведомства, у руководителя Пентагона и у государственного департамента, потому что сфера ответственности этих ведомств США примерно одинакова, и Болтон выбивался из этой тройки", - сказал Гарбузов.

Он отметил, что "нужен был человек более умеренный, более взвешенный". "И этим человеком оказался Роберт О'Брайен, с назначением которого согласились и в Пентагоне, и в государственном департаменте, потому что должность помощника президента по национальной безопасности предусматривает плотные контакты, прежде всего, с этими двумя учреждениями", - сказал эксперт.

"У Роберта О'Брайена, хотя его имя не очень широко известно, репутация такого взвешенного, спокойного политика, который может играть в команде. Болтон не мог. Он не был командным игроком. Поэтому Трамп остановился на нем, хотя множество самых разных вариантов проигрывалось", - подчеркнул Гарбузов.

Эксперт отметил, что должность, которую сейчас занимает О'Брайен - спецпосланник президента по делам заложников в госдепартаменте - предполагает высокие коммуникационные качества, стремление найти выходы, решения каких-то сложных проблем. "И у него как будто бы это получалось. У него достаточно хорошие отношения с коллегами и во внешнеполитическом ведомстве, и в Пентагоне. Если у Болтона была репутация такого грубияна, хама и высокомерного начальника, то О'Брайен отличается обходительными манерами, а это уже многое значит", - выразил мнение эксперт.

Гарбузов подчеркнул, что Болтон был очень яркой, колоритной личностью, "но своей личностью и своими амбициями он затмевал, может быть, даже самого Трампа". "Тем более он пытался оказывать на него какое-то влияние. Новый помощник президента по национальной безопасности явно этим заниматься не будет", - заключил эксперт, добавив, что после нового назначения внешнеполитическая команда администрации будет работать более слаженно.