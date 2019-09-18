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РИА Новости

Эксперт сравнил нового советника Трампа по нацбезопасности с Болтоном

18:17 18.09.2019
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
Роберт О'Брайен. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Роберт О'Брайен, которого президент США Дональд Трамп решил назначить новым советником по национальной безопасности, в отличие от уволенного на прошлой неделе Джона Болтона более умеренный и взвешенный политик, отличающийся обходительными манерами, сказал РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником президента по национальной безопасности. Сейчас он работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте.
"Дело в том, что Болтона отправили в отставку из-за того, что всем надоел его чрезмерный радикализм. Он вызывал недовольство не только у Трампа, но и у оборонного ведомства, у руководителя Пентагона и у государственного департамента, потому что сфера ответственности этих ведомств США примерно одинакова, и Болтон выбивался из этой тройки", - сказал Гарбузов.
Он отметил, что "нужен был человек более умеренный, более взвешенный". "И этим человеком оказался Роберт О'Брайен, с назначением которого согласились и в Пентагоне, и в государственном департаменте, потому что должность помощника президента по национальной безопасности предусматривает плотные контакты, прежде всего, с этими двумя учреждениями", - сказал эксперт.
"У Роберта О'Брайена, хотя его имя не очень широко известно, репутация такого взвешенного, спокойного политика, который может играть в команде. Болтон не мог. Он не был командным игроком. Поэтому Трамп остановился на нем, хотя множество самых разных вариантов проигрывалось", - подчеркнул Гарбузов.
Эксперт отметил, что должность, которую сейчас занимает О'Брайен - спецпосланник президента по делам заложников в госдепартаменте - предполагает высокие коммуникационные качества, стремление найти выходы, решения каких-то сложных проблем. "И у него как будто бы это получалось. У него достаточно хорошие отношения с коллегами и во внешнеполитическом ведомстве, и в Пентагоне. Если у Болтона была репутация такого грубияна, хама и высокомерного начальника, то О'Брайен отличается обходительными манерами, а это уже многое значит", - выразил мнение эксперт.
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Трамп заявил, что Болтон сдерживал его "более жесткие" идеи
Гарбузов подчеркнул, что Болтон был очень яркой, колоритной личностью, "но своей личностью и своими амбициями он затмевал, может быть, даже самого Трампа". "Тем более он пытался оказывать на него какое-то влияние. Новый помощник президента по национальной безопасности явно этим заниматься не будет", - заключил эксперт, добавив, что после нового назначения внешнеполитическая команда администрации будет работать более слаженно.
О'Брайен станет уже четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа. Его предшественника Джона Болтона Трамп уволил на прошлой неделе, объяснив это политическими разногласиями. В отличие от большинства других высших должностных лиц, советника по нацбезопасности президент может назначать без утверждения сенатом.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве
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На Болтона тише. Трамп уволил главного "ястреба" Белого домаТрампу нужна была отъявленная русофобия Болтона, чтобы одним его видом развеять все сплетни о работе на Путина. Но, похоже, этот дядя с большими усами оказался таким резвым, что захотелось уши-то ему пооткрутить. Получилось, вместе с головой.
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Роберт О'БрайенДжон БолтонДональд ТрампМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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