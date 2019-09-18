"Роскосмос" назвал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты-носителя с двигателем, работающим на метане, составит около 900 миллионов рублей, она будет примерно на треть дешевле ракеты "Союз-2.1б".

Это следует из презентации, которую генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова в Санкт-Петербурге.

На слайде презентации, размещенном на сайте "Роскосмоса", сообщается, что стоимость изготовления ракеты "Союз-2.1б" составляет около 1,28 миллиарда рублей, а ракеты с двигателем на метане - около 900 миллионов рублей.

Кроме того, отмечается, что стоимость пуска новой ракеты будет на 10% дешевле, чем у "Союза-2.1б" - 40,5 против 45 миллионов долларов.

При этом новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 9 тонн, на геопереходную - 2,2 тонны. У "Союза-2.1б" эти показатели составляют 8,2 и 2 тонны соответственно.

В мае Рогозин заявил, что Россия создаст новую ракету грузоподъемностью 9 тонн на метановом двигателе, которая заменит ракету "Союз". Он отметил, что использование метана "позволит выйти на многоразовость".