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РИА Новости

"Роскосмос" назвал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

18:12 18.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты-носителя с двигателем, работающим на метане, составит около 900 миллионов рублей, она будет примерно на треть дешевле ракеты "Союз-2.1б".
Это следует из презентации, которую генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова в Санкт-Петербурге.
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На слайде презентации, размещенном на сайте "Роскосмоса", сообщается, что стоимость изготовления ракеты "Союз-2.1б" составляет около 1,28 миллиарда рублей, а ракеты с двигателем на метане - около 900 миллионов рублей.
Кроме того, отмечается, что стоимость пуска новой ракеты будет на 10% дешевле, чем у "Союза-2.1б" - 40,5 против 45 миллионов долларов.
При этом новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 9 тонн, на геопереходную - 2,2 тонны. У "Союза-2.1б" эти показатели составляют 8,2 и 2 тонны соответственно.
В мае Рогозин заявил, что Россия создаст новую ракету грузоподъемностью 9 тонн на метановом двигателе, которая заменит ракету "Союз". Он отметил, что использование метана "позволит выйти на многоразовость".
В июле 2018 года генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов сообщил РИА Новости, что предприятие приступило к разработке ракетного двигателя РД-169, работающего на метане. По его словам, испытания могут пройти уже через три-четыре года.
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