В МИД ответили на сообщения о российской "шпионской активности" в Швейцарии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. МИД назвал бездоказательными сообщения СМИ о возросшей "шпионской активности" России в Швейцарии.

Ранее на одном из швейцарских телеканалов вышло интервью с мужчиной, называющим себя советским и российским разведчиком-нелегалом Сергеем Жирновым. По словам героя телепередачи, за последние два десятилетия российская разведывательная деятельность в Швейцарии возросла "как в количественном, так и в качественном отношении".

В МИД отметили, что герой интервью не предъявил ни одного конкретного факта или доказательства своих слов. Ведомство назвало заявления Жирнова клеветническими.

Дипломаты констатировали, что "абсурдные и не поддающиеся проверке измышления" наносят ущерб отношениям Москвы и Берна.

"Призываем канал быть избирательнее в выборе источников, чтобы не вводить в заблуждение швейцарскую аудиторию", — говорится в сообщении МИД, опубликованном в соцсетях.

В ведомстве также выразили сожаление в связи с тем, что телеканал "пошел по пути реанимирования муссировавшейся в СМИ Швейцарии темы российского шпионажа" в прошлом году.

"Характерно, что год назад "медийный скандал" был "раздут" с целью насадить образ врага в лице Москвы, запугать обычных граждан мнимой российской угрозой. В ноябре 2018 года после проведения межведомственных консультаций вопрос был урегулирован", — отметили дипломаты.