В МИД ответили на сообщения о российской "шпионской активности" в Швейцарии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. МИД назвал бездоказательными сообщения СМИ о возросшей "шпионской активности" России в Швейцарии.
Ранее на одном из швейцарских телеканалов вышло интервью с мужчиной, называющим себя советским и российским разведчиком-нелегалом Сергеем Жирновым. По словам героя телепередачи, за последние два десятилетия российская разведывательная деятельность в Швейцарии возросла "как в количественном, так и в качественном отношении".
В МИД отметили, что герой интервью не предъявил ни одного конкретного факта или доказательства своих слов. Ведомство назвало заявления Жирнова клеветническими.
Дипломаты констатировали, что "абсурдные и не поддающиеся проверке измышления" наносят ущерб отношениям Москвы и Берна.
"Призываем канал быть избирательнее в выборе источников, чтобы не вводить в заблуждение швейцарскую аудиторию", — говорится в сообщении МИД, опубликованном в соцсетях.
В ведомстве также выразили сожаление в связи с тем, что телеканал "пошел по пути реанимирования муссировавшейся в СМИ Швейцарии темы российского шпионажа" в прошлом году.
17 сентября, 16:43АкцентыНовые небылицы. Россия просит США объяснить публикации в духе шпиономанииРоссия уже привыкла, что американцам везде мерещатся шпионы Москвы. Но публикации о российских дипломатах, которые якобы взломали системы связи ФБР, – это уже за гранью фантастики. Посольство РФ обратится в Госдеп за разъяснениями.
"Характерно, что год назад "медийный скандал" был "раздут" с целью насадить образ врага в лице Москвы, запугать обычных граждан мнимой российской угрозой. В ноябре 2018 года после проведения межведомственных консультаций вопрос был урегулирован", — отметили дипломаты.
В заключение в МИД напомнили, что в ходе пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России и Швейцарии в ноябре 2018 года стороны официально заявили о закрытии "шпионской страницы" в отношениях.