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РИА Новости

В МИД ответили на сообщения о российской "шпионской активности" в Швейцарии

18:10 18.09.2019 (обновлено: 20:25 18.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. МИД назвал бездоказательными сообщения СМИ о возросшей "шпионской активности" России в Швейцарии.
Ранее на одном из швейцарских телеканалов вышло интервью с мужчиной, называющим себя советским и российским разведчиком-нелегалом Сергеем Жирновым. По словам героя телепередачи, за последние два десятилетия российская разведывательная деятельность в Швейцарии возросла "как в количественном, так и в качественном отношении".
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В МИД отметили, что герой интервью не предъявил ни одного конкретного факта или доказательства своих слов. Ведомство назвало заявления Жирнова клеветническими.
Дипломаты констатировали, что "абсурдные и не поддающиеся проверке измышления" наносят ущерб отношениям Москвы и Берна.
"Призываем канал быть избирательнее в выборе источников, чтобы не вводить в заблуждение швейцарскую аудиторию", — говорится в сообщении МИД, опубликованном в соцсетях.
В ведомстве также выразили сожаление в связи с тем, что телеканал "пошел по пути реанимирования муссировавшейся в СМИ Швейцарии темы российского шпионажа" в прошлом году.
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В заключение в МИД напомнили, что в ходе пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России и Швейцарии в ноябре 2018 года стороны официально заявили о закрытии "шпионской страницы" в отношениях.
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