Президент РГБ: чтение книг становится занятием элиты

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости, Артем Буденный. Чтение бумажных книг становится элитарным занятием, а количество читающих будет уменьшаться, заявил РИА Новости в среду президент Российской государственной библиотеки, член Палаты попечителей Патриаршей литературной премии Виктор Федоров.

"Сегодня чтение книг становится занятием элиты. Невозможно сохранить интерес к традиционной бумажной книге на прежнем уровне. Круг читающих будет сужаться. Но если человечество обречено когда-то расстаться с книгой, то, мне кажется, в числе последних будут наиболее активные люди, которые займут первые места в науке, образовании, обществе, политике", - сказал Виктор Федоров.

Так же, как автомобили заменили конный транспорт, электронные книги заменили бумажные, потому что "в метро удобнее читать детектив на гаджете". "Но есть люди, которые сохранили любовь к лошадям и есть конные клубы", - заметил Федоров.

Он отметил, что книга - это не только информация. "Сама по себе книга – многогранный продукт: есть переплет, корешок, иллюстрация. Можно ведь и на компьютере нарисовать, но это не то. И сам факт того, что ты держишь в руках то, что делали люди самых разных профессий, – тоже имеет большое значение для человека", - подытожил член Палаты попечителей Патриаршей литературной премии.

Ранее на конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня" было объявлено о старте приема заявок на Патриаршую литературную премию. Ее присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя. Ежегодно награждают трех лауреатов. Денежное вознаграждение составляет 300 тысяч рублей. С 2019 претенденты, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие лауреатами, получают из рук патриарха памятный знак за вклад в развитие русской литературы.

Книги победителей и лауреатов премии представляют в регионах и странах ближнего зарубежья на выставке "Радость слова", чтобы знакомить аудиторию с произведениями.

Среди лауреатов премии прошлых лет: прозаики Юрий Бондарев, Алексей Варламов, Александр Сегень, Михаил Тарковский, поэты Владимир Костров и Юрий Кублановский, критик Валентин Курбатов, литературовед Борис Тарасов. Писатели Виктор Лихоносов, Борис Екимов, Виктор Потанин.