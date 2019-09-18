Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T18:04Z
https://ria.ru/20190918/1558822394.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149858/93/1498589318_0:94:4695:2735_1036x0_80_0_0_87c6f38ca727337dda3542959ace4c92.jpg
РИА Новости

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщил источник

18:02 18.09.2019 (обновлено: 18:04 18.09.2019)
3169
© AFP 2019 / Stephane MaheПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с президентом Франции в Париже. 16 июля 2017
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с президентом Франции в Париже. 16 июля 2017
© AFP 2019 / Stephane Mahe
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит на Генассамблею ООН, сообщил РИА Новости источник в канцелярии премьера.
По словам источника, отмена визита связана с "политическими причинами".
Во вторник в Израиле прошли выборы в кнессет. После обработки 90% бюллетеней израильский ЦИК сообщил, что оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" под руководством бывшего начальника генштаба армии Бени Ганца лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей, что соответствует 32 депутатским мандатам в 120-местном кнессете. С результатом 25,8% голосов от лидера гонки отстает партия "Ликуд" во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщили в среду в ЦИК Израиля. Такой результат позволяет "Ликуду" претендовать на 31 депутатское место.
Парламентские выборы в Израиле
Вчера, 06:13РИА Новости
Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
986001
Обсудить 0
Генеральная Ассамблея ООНБиньямин НетаньяхуООНИзраильВ мире
Рекомендуем
Роберт О'Брайен
Эксперт оценил назначение О'Брайена советником по нацбезопасности США
РИА
Новости
Парламентские выборы в Израиле
Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Сторонники Атамбаева отказались от митинга из-за ситуации на границе
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Лента
новостей
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
Раввины на избирательном участке во время парламентских выборов в Израиле. 17 сентября 2019
Явка на выборах в кнессет может решить судьбу страны, считают израильтяне
Борис Джонсон покидает пресс-брифинг в Люксембурге
Джонсон "сбежал" с брифинга в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Тегеран отреагировал на обвинения Эр-Рияда в атаке на нефтяные объекты
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
Лента новостейМолния