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РИА Новости

Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций

18:00 18.09.2019 (обновлено: 20:13 18.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Апелляционная инстанция отменила штраф в 17 тысяч рублей для Андрея Рюрина из-за нарушений при рассмотрении дела. Протокол был составлен за акцию 3 августа.
Такое же решение суд вынес в отношении задержанного на акции 27 июля Ильи Назарова, он был оштрафован на 15 тысяч рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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