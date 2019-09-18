Финансовое исполнение нацпроектов на Кубани превысило 50%

КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Общая сумма финансирования национальных проектов в Краснодарском крае в текущем году составляет 23,8 миллиарда рублей, на сегодняшний день их финансовое исполнение превысило 50,5%, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что об этом глава региона доложил первому заместителю председателя правительства РФ Антону Силуанову на совещании в Москве. В ходе встречи губернатор сообщил, что общая сумма финансирования региональных проектов в 2019 году составляет 23,8 миллиарда рублей. Всего разработано 48 региональных программ.

"На сегодняшний день их финансовое исполнение превысило 12 миллиардов рублей. Это составляет более 50,5%. Мы можем говорить о том, что Краснодарский край активно участвует в реализации национальных проектов", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

По данным краевых властей, по некоторым из проектов Краснодарский край опережает обозначенные федерацией сроки. "К примеру, на два месяца раньше, чем было запланировано, в крае завершились ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В трех городских агломерациях, а также на региональных участках к нормативному состоянию приведено более 240 километров дорог", - уточнили в ведомстве.

Благодаря реализации нацпроектов в Краснодарском крае открылись две школы - в Динском районе и Краснодаре, один детский сад в краевой столице, отремонтирован дом культуры в Холмском сельском поселении. Кроме того, получают новое оборудование медицинские учреждения. Так, например, уже закуплено 38 современных аппаратов ультразвукового исследования.