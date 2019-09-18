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РИА Новости
Краснодарский край

Финансовое исполнение нацпроектов на Кубани превысило 50%

17:59 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Общая сумма финансирования национальных проектов в Краснодарском крае в текущем году составляет 23,8 миллиарда рублей, на сегодняшний день их финансовое исполнение превысило 50,5%, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
Уточняется, что об этом глава региона доложил первому заместителю председателя правительства РФ Антону Силуанову на совещании в Москве. В ходе встречи губернатор сообщил, что общая сумма финансирования региональных проектов в 2019 году составляет 23,8 миллиарда рублей. Всего разработано 48 региональных программ.
"На сегодняшний день их финансовое исполнение превысило 12 миллиардов рублей. Это составляет более 50,5%. Мы можем говорить о том, что Краснодарский край активно участвует в реализации национальных проектов", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
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По данным краевых властей, по некоторым из проектов Краснодарский край опережает обозначенные федерацией сроки. "К примеру, на два месяца раньше, чем было запланировано, в крае завершились ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В трех городских агломерациях, а также на региональных участках к нормативному состоянию приведено более 240 километров дорог", - уточнили в ведомстве.
Благодаря реализации нацпроектов в Краснодарском крае открылись две школы - в Динском районе и Краснодаре, один детский сад в краевой столице, отремонтирован дом культуры в Холмском сельском поселении. Кроме того, получают новое оборудование медицинские учреждения. Так, например, уже закуплено 38 современных аппаратов ультразвукового исследования.
"Только на покупку медоборудования в этом году было выделено порядка трех миллиардов рублей. Благодаря поддержке правительства РФ районные больницы и поликлиники получают компьютерные томографы, аппараты УЗИ. Жителям края доступнее становятся услуги высокотехнологичной медицины", - уточнил глава региона.
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